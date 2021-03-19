Инстаграм Вучича взбесил албанцев

19.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич разместил в своем инстаграм картинку с изображением Косово в цветах сербского триколора.

Публикация спровоцировала агрессивную реакцию албанских пользователей, которые массово пришли в комментарии к сербскому президенту.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», картинку, изображающую контуры южного сербского края Косово и Метохия, окрашенного в цвета сербского триколора на фоне фотографий погрома сербов 2014 года, Александр Вучич разместил в годовщину этой трагедии.

«Косово – это не наша ноша, а наш крест, – написал президент Сербии. – А с креста лучше, чем из под него, видно воскресение. Да здравствует Сербия!».

На эту запись мгновенно отреагировали албанские пользователи со всего мира, которые закидали Вучича гневными комментариями, самым приличными из которых были «Косово – албанское!» и «Косово – это Албания!».

Погромы сербов начались 17 марта 2004 года, после того как международным оккупационным полицейским контингентом в реке Ибар были обнаружены тела двух албанских мальчиков – 9 и 12 лет (впоследствии было установлено, что они утонули, не справившись с быстрым течением), в гибели которых местные провокаторы обвинили сербов.

Погром продолжался два дня, в ходе него были убиты девятнадцать сербов, стали беженцами – около четырех тысяч, около 900 сербских домов было сожжено, были разрушены 39 храмов и монастырей, в их числе 18 памятников средневековой сербской архитектуры.