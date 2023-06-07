Интенсивность наводнения на Херсонщине уменьшается. Вашингтон и Лондон не спешат обвинять Россию

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Пик наводнения, вызванный разрушением дамбы Каховского водохранилища, будет пройден сегодня.

При этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в некоторых населенных пунктах вода начала спадать.

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Соответствующие снимки опубликовал паблик «Новая Каховка. Новости». На фото можно увидеть последствия наводнения в городе.

По словам главы подконтрольной киевскому режиму Херсонской военной администрации Александра Прокудина, затоплено 1852 дома на правобережье Херсонщины, эвакуированы 1457 человек.

«Интенсивность подтопления уменьшается. Но, по нашим прогнозам, уровень воды увеличится еще в районе метра на протяжении следующих 20 часов», – говорит Прокудин.

Военный обозреватель Юрий Подоляка тоже указывает на падение скорости подтопления.

«В целом, пока новости хорошие. Поток воды начинает ослабевать, основное тело дамбы пока держится, а значит, катастрофических последствий, если не вмешается человеческий фактор, скорее всего удастся избежать. По состоянию на утро уровень воды в Новой Каховке начинает спадать, а ниже по течению, если ничего не изменится, он начнет спадать уже во второй половине дня сегодня. И таким образом пик наводнения (повторяю, если не произойдет форс-мажора) будет пройден сегодня в первой половине дня», – пишет Подоляка.

По его словам, последствия для сельского хозяйства юга Украины и Крыма будут понятны по итогу, когда уровень воды в водохранилище, которое «несмотря на ципсошные заявления останется, только в несколько усеченном виде, стабилизируется».

«Но думаю, они будут очень и очень серьезными. Для ЗАЭС, как и говорилось вчера, никакой серьезной угрозы пока не просматривается (можно спать спокойно)», – добавил эксперт.

Примечательно, что официальные лица Запада пока воздерживаются от обвинения России.

«Вам на самом деле кажется правдоподобным, что Россия уничтожила дамбу, затопив тем самым населенные пункты, где живут этнические русские, и одновременно перекрыв водоснабжение Крыма? По-моему, тут не больше логики, чем в подрыве собственного газопровода, не находите?», – поинтересовался один из американских журналистов у официального представителя Белого дома Джона Кирби.

Тот ответил уклончиво:

«Мы пока не пришли к выводам. Мы работаем с украинской стороной и пытаемся получить как можно больше информации».

Похожее заявление сделал и британский премьер Риши Сунак.

«Наши военные и разведывательные службы сейчас тщательно изучают этот инцидент. Если это преднамеренное нападение, то оно станет крупнейшей атакой на гражданскую инфраструктуру в Украине с начала войны и продемонстрирует новый уровень российской агрессии. Нападения на гражданскую инфраструктуру ужасны и неправильны. Мы уже видели подобные случаи в ходе конфликта. Но пока рано делать окончательные выводы», – заявил Сунак.

При этом ни в Лондоне, ни в Вашингтоне не стали упоминать, что ВСУ неоднократно наносили удары по дамбе, о чем, ссылаясь на конкретных американских генералов, писала газета «Вашингтон пост».

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк недоволен реакцией ООН на разрушение дамбы, в частности следующим заявлением, которое было опубликовано в микроблоге организации вчера:

«Гражданское население и гражданская инфраструктура не должны быть целями, их нужно защищать в любое время и везде».

Украинские журналисты поинтересовались у чиновника, «значит ли это, что ООН не получила еще от Украины доказательств того, что это было сделано именно Россией и именно в результате подрыва».

«ООН не следственная организация, она, мне кажется, вызывает сегодня только не то что даже разочарование. Мне кажется, что над такими реакциями ООН нужно просто иронизировать», – сказал Подоляк в интервью изданию «Настоящее время».