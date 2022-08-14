Интересная тенденция: В Киеве всё чаще критикуют языковой закон и украинизацию

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Новости Украины

Когда украинские «свидомые» запрещают русский язык и культуру, удивляясь всеобщему возмущению, они, видимо, забывают, как сами жаловались, когда кто-то смел посмотреть косо на их «мову».

Об этом на YouTube-канале киевского политолога Юрия Романенко, призывавшего ранее убивать российских журналистов, заявил украинский аналитик, журналист, психолог Дмитрий Пастернак-Таранушенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда государство приходит и говорит – я у тебя что-то возьму. Приходят к человеку и говорят – мы у тебя возьмём русский язык или русскую культуру. Ребята, а когда у вас брали, вам нравилось? Почему государство должно на чьё-то замахиваться. … Зачем мы делаем такую глупость (насильственная украинизация, – ред.), которая серьёзно не воспринимается, когда ты издаёшь закон, который будет нарушаться. Так же, давайте мы бизнес, рекламу, ещё что-то. Люди бегают, фиксируют нарушения. Вот это как раз то, что «нужно» делать во время войны», – возмущался Пастернак-Таранушенко.

Он считает, что многие инициативы, которые принимает киевский режим, являются подрывными.

«Страну подрывает то, что у нас нет единства, когда у людей всё время пытаются, что-то отобрать, какую-то собственность СССР – отобрали, то – отобрали, сё – отобрали. Какие-то вклады ещё Сбербанкка СССР, собственность. Потом «пирамиды». Когда у нас были стабильные времена? Когда принимается любое законодательство бездумно – бамс!, и мы сделали, мы что-то приняли. Никто не думает о психологичной стороне, что люди находятся сейчас в состоянии, когда всё шатается. А пофигу, мы сделаем ещё так, мы введём ещё такой налог, и ещё немного цены подрастут. Как людям держать этот фронт, как людям держать этот тыл? Нельзя же относиться к людям так бесчеловечно», – сокрушался украинский психолог.

Отметим, что ранее сам Юрий Романенко в своём эфире резко высказывался об украинизации, причём, в компании советника главы Офиса Зеленского Алексея Арестовича.