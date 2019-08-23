Интересы Авакова в Раде будет лоббировать целая группировка

23.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Люди главы МВД Украины Арсена Авакова в большом количестве прошли в новый созыв Верховной рады, а потому у него есть большой шанс остаться на своем посту.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-командир батальона «Айдар», депутат ВР Сергей Мельничук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уверен, что Авакова оставят, скорее всего, из-за заигрываний, которые были на избирательной гонке, когда он показал якобы эффективность. Давайте не будем забывать, что в этой гонке в парламент прошло много его последователей, те люди приближены к группе «Пашинский-Аваков-Парубий», и они сейчас в группе «Слуга народа», есть своя группировка, которая будет лоббировать интересы Авакова в правоохранительных органах и оборонке, «Укроборонпроме», также часть их прошла мажоритарщиков, и часть прошла ещё у Петра Порошенко.

И они, если вместе скинутся голосами, из двух фракций, одной группы соберётся достаточное количество людей, плюс давайте не будем забывать о Юлии Тимошенко, выходцем откуда был Аваков, которая тоже лояльно относится к Авакову. И если вместе эти голоса все сложить, я думаю, что скорее всего, Аваков может и пройти», – рассказал Мельничук.

Напомним, как сообщал ранее «ПолитНавигатор», в партии Зеленского намекнули, что сохранение должности главы МВД Украины за Арсеном Аваковым не отвечает ожиданиям общества в плане очищения власти.