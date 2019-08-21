В партии Зеленского намекнули, что конец Авакова близок

21.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Сохранение должности главы Министерства внутренних дел Украины за Арсеном Аваковым не отвечает ожидания общества в плане очищения власти.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявила депутат от «Слуги народа», экс-член правления «Центра противодействия коррупции» Анастасия Красносельская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мое личное мнение такое, что это вряд ли отвечало бы ожиданиям украинцев касательно очищения», – ответила она на вопрос телеведущего о том, может ли Арсен Аваков остаться на прежнем посту.

При этом соратница действующего президента отметила, что так называемая люстрация будет повторена, но в более жестком варианте и теперь уже в отношении чиновников времен Петра Порошенко.

«Я думаю, что в любом случае законодательство по люстрации должно быть сконструировано таким образом, чтобы люстрированные чиновники не возвращались обратно через суд», – резюмировала Красносельская.

Напомним, ранее экс-командир нацбата «Айдар» предупреждал, что возможное решение украинского президента Владимира Зеленского о сохранении должностей главы МВД Арсена Авакова и министра здравоохранения Ульяны Супрун сразу перечеркнет все его ранее задекларированные намерения о борьбе с коррупцией во власти.

Также политтехнолог Андрей Золотарёв высказывал мнение, что Владимир Зеленский и Арсен Аваков пока заинтересованы друг в друге, однако со временем министра внутренних дел потеснят.