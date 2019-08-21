21.08.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
Просмотров:

В партии Зеленского намекнули, что конец Авакова близок

Сохранение должности главы Министерства внутренних дел Украины за Арсеном Аваковым не отвечает ожидания общества в плане очищения власти.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявила депутат от «Слуги народа», экс-член правления «Центра противодействия коррупции» Анастасия Красносельская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мое личное мнение такое, что это вряд ли отвечало бы ожиданиям украинцев касательно очищения», – ответила она на вопрос телеведущего о том, может ли Арсен Аваков остаться на прежнем посту.

При этом соратница действующего президента отметила, что так называемая люстрация будет повторена, но в более жестком варианте и теперь уже в отношении чиновников времен Петра Порошенко.

«Я думаю, что в любом случае законодательство по люстрации должно быть сконструировано таким образом, чтобы люстрированные чиновники не возвращались обратно через суд», – резюмировала Красносельская.

Напомним, ранее экс-командир нацбата «Айдар» предупреждал, что возможное решение украинского президента Владимира Зеленского о сохранении должностей главы МВД Арсена Авакова и министра здравоохранения Ульяны Супрун сразу перечеркнет все его ранее задекларированные намерения о борьбе с коррупцией во власти.

Также политтехнолог Андрей Золотарёв высказывал мнение, что Владимир Зеленский и Арсен Аваков пока заинтересованы друг в друге, однако со временем министра внутренних дел потеснят.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть