14.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Украина
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Интервью Поклонской Гордону использовать не можем – украинский прокурор


Интервью экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону не имеет никакой ценности для украинских силовиков.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил фейковый «прокурор АРК» Игорь Поночевный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Поночевного, интервью не может быть использовано в качестве доказательства стороны обвинения в уголовном деле, которое возбуждено на Украине против Поклонской.

«На самом деле в интервью нового она ничего не сказала, она лишь дополнительно, как представитель оккупационной власти, подтвердила те факты, по которым мы осуществляем досудебное расследование. Также она сообщила те факты, по которым у нас возникали сомнения по поводу ее информированности о том, что она является в Украине подозреваемой, за что именно…

В интервью как таковой доказательной базы она никакой не дала. И в принципе, ее интервью как прямое доказательство любых преступных действий использоваться не может», – заявил Поночевный.

Ранее украинский националисты обрушились с критикой на Дмитрия Гордона за то, что он предоставил возможность высказаться Поклонской. В качестве аргумента в его защиту жена Гордона Олеся Бацман заявляла о том, что интервью, якобы имеет ценность для украинских правоохранителей и прокуратура уже взяла его в работу.

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