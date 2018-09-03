Инвестиции в Украину в 2 раза ниже, чем в последний домайданный год

03.09.2018, Киев, Максим Карпенко

Уровень иностранных инвестиций в украинскую экономику в этом году опустился до показателей 14-летней давности. Об этом в эфире NewsOne заявил экономический эксперт Олег Устенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, нынешний уровень инвестиций в два раза меньше, чем был в кризисный домайданный 2013-й год.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube

«В этом году мы получим около 2,5 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Это уровень настолько низкий, это уровень примерно 2004-го года. Инвестиции, которые были в исторический максимум, которые мы получали, это было около 10 миллиардов долларов. 13-й самый неуспешный год, страна получила почти 4,5 миллиарда долларов инвестиций, в два раза больше, чем то, что сейчас», – заявил Устенко.

Напомним, как показывают данные Государственной службы статистики, цифра инвестиций из РФ достигает 436 миллионов долларов или 34,6% общего объема поступлений