Инвесторы не побежали из России

27.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Максимальный за пять лет объем средств — 7,3 миллиарда долларов – вывели на минувшей неделе международные инвесторы с рынков развивающихся стран.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант», отмечая, что к таким действиям инвесторов понуждают риски рецессии мировой экономики, а также падение цен на рынке.

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При этом из российских фондов, по данным EPFR, за минувшую неделю инвесторы вывели 40 миллионов долларов.

«Впрочем, на фоне остальных стран БРИК эти потери невелики: из фондов Китая отток составил $1,4 млрд, из фондов Индии — $253 млн. Только из фондов Бразилии забрали всего $32 млн», – пишет издание.

По словам управляющего активами «Регион Эссет Менеджмент» Алексея Скабаллановича, из-за постоянных санкционных угроз в последние годы некоторые иностранные фонды закрыли для себя Россию, и, соответственно, в случае возникновения паники на рынках им нечего сокращать.

«К тому же международные инвесторы обращают внимание на то, что российская экономика вошла в кризис в гораздо лучшем состоянии, чем в кризисы 2008–2014 годов. Россия выделяется из группы развивающихся стран наличием значительных золотовалютных резервов и крайне низким долгом», – сказал Скабалланович.

Он говорит, что в ближайшие месяцы у инвесторов устойчивым спросом будут пользоваться только защитные активы, такие как фонды денежного рынка, вкладывающие в короткие высоконадежные долговые бумаги, или драгоценных металлов.

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