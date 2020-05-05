05.05.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Происшествия, Украина, Энергетика
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Инженер сообщил о критической ситуации на АЭС Украины


Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал видео интервью инженера-технолога АЭС Бориса Антропова, который сообщает о критической ситуации в отрасли на Украине, а также подтвердил информацию об аферах на рынке энергетики в пользу олигарха Рината Ахметова.

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«Как видно, за плечами этого преклонного возрастом человека большая трудовая карьера и многоопытные навыки мудрого самодостаточного специалиста высшей квалификации в энергетической отрасли. Мнение этого человека для меня очень важно. Думаю, и для всех остальных, особенно живущих на Украине.

Он говорит о следующем:

«Власти Украины, в угоду Ахметову и некоторым чинам из ЕС («европейским партнерам»), которые обещают денежную помощь Украине, готовы закрыть ВСЕ АЭС и заменить всю атомную энергетику Украины угольными ТЭЦ.

Вместо закрытых АЭС будут построены угольные ТЭЦ, которые очень дорого стоят. А снабжение их будет производиться не дешевым углем таких стран, как Россия. Казахстан, а будет якобы завозиться Пенсильванский уголь из США. То есть уголь будет завозиться, фактически, из донецких шахт, а выдаваться за пенсильванский. Это означает, что стоимость электроэнергии будет достаточно высокой.

Последствиями этого будет катастрофическое ухудшение экологии, т. к. выбросы от угольных ТЭЦ в десятки раз хуже и опаснее, чем от газовых ТЭЦ. Но российским газом пользоваться не хотят, а хотят использовать якобы свой уголь…».

Также вы услышите и об угрозе чрезвычайной ситуации на АЭС. И Антропов в этом видео доходчиво все объясняет. Я же могу одно сказать, что доиграются украинские чиновники до реальной ядерной катастрофы, при которой Чернобыль 1986 года покажется легким хлопком! А беды и последствия будут очень серьезными и огромными», – комментирует Журавко.

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