Ионов: избрание Шугалея позволит надавить на ПНС Ливии для освобождения социолога

14.09.2020, Триполи, Иван Добровольский

Вчера в 18 регионах России прошел Единый день голосования. В Коми состоялись выборы в Госсовет. Одним из победителей стал депутат от партии «Родина» – плененный социолог Максим Шугалей.

Это уникальный случай в российской политике. По мнению правозащитника Александра Ионова, данный факт поможет Шугалею вернуться на родину как можно скорее.

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Впервые в истории российских выборов победил человек, находящийся в плену в другой стране. Это будто сюжет из фильма, но происходит все наяву. Сотрудник Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей отправился в Ливию для проведения социологической работы в Триполи, но был схвачен боевиками. Более года он удерживается в тюрьме «Митига» незаконно. Ему так и не предъявили обвинений.

В партии «Родина» приняли решение зарегистрировать Максима Шугалея на выборах в Госсовет Коми, чтобы привлечь к его истории как можно больше общественного внимания. План оказался настолько хорошим, что социолог победил на выборах.

Партия получила один мандат, а так как Шугалей возглавил партийные списки, то стал депутатом Госсовета Коми. Это беспрецедентный случай, который, вероятно, обратит на себя внимание мирового сообщества.

По мнению правозащитника Александра Ионова, избрание Максима Шугалея депутатом поможет ему вернуться домой как можно быстрее.

«Я приветствую решение избрать Максима Шугалея депутатом — оно правильное, потому что он человек опытный, занимался социологией. Думаю, это еще одна победа, еще один шаг на пути к возвращению его на родину», – уверен правозащитник.

Сейчас для его освобождения используются все возможные ресурсы. Этим занимаются сотрудники ФЗНЦ и дипломаты российского МИДа.

«Если мы говорим о дальнейших действиях по возвращению наших граждан и защите их законных интересов и прав, первое, что нужно делать — это работа по дипломатическим каналам. Второй момент — это давление, которое стоит оказывать на власти Правительства национального согласия Ливии», — подытожил Ионов, отметив, что террористическое правительство пытается использовать россиян как рычаг для давления на Россию.