Иран толкает Трампа на скользкий путь

08.01.2020, Москва, Олег Кравцов

Сегодняшний ракетный удар Ирана по американским военным базам носил демонстративно-символический характер.

Об этом в своем телеграм-канале пишет известный российский политолог-международник Федор Лукьянов.

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«Ответ Ирана на ликвидацию Кассема Сулеймани – удар по двум базам в Ираке, где есть американские войска, ставит регион на грань большой войны. Тегеран действовал аккуратно – цель была явно демонстративной, символической, а не желание нанести реальный урон. Тем не менее Трамп перед выбором – ограничиться такими же ритуальными действиями и боевыми кличами или поднять градус возмездия. Это крайне скользкий путь, когда все меньше зависит от воли того или иного политика», – пишет Лукьянов.

«Трамп сам по себе – совсем не воин, как не был воином ненавистный ему Обама. Но оба могут оказаться в одном положении груздя, который залез в кузов, где свои правила. Будучи главой страны-гегемона с традициями агрессивного утверждения собственных интересов удержаться вне войны практически невозможно», – подчеркивает эксперт.

При этом он обратил внимание, что спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси потребовала от администрации Белого дома прекратить провокации против Ирана.

«И это сразу после того, как Иран нанёс удар по американским объектам. Необычно все поворачивается. Предвоенная обстановка в условиях холодной гражданской войны», – резюмирует Лукьянов.

Как сообщал ПолитНавигатор, сегодня ночью вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по военным базам США в Ираке. Атака началась в 1:20 ночи – именно в это время несколько дней назад с американского беспилотника была подорвана машина со «вторым лицом» иранского государства – генералом Касемом Сулеймани.