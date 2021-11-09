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09.11.2021 20:29
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Иран, Конфликт, Нефть, Общество, Политика, Россия, США
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Иранский флот дерзко отбил свой танкер у беспомощных ВМС США – Джангиров

ВМС Ирана успешно отразили атаку флота США на иранский нефтяной танкер, находящийся в Оманском...

ВМС Ирана успешно отразили атаку флота США на иранский нефтяной танкер, находящийся в Оманском заливе.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил политический эксперт Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«3 ноября американцы захватили один из танкеров. Был ли он иранским? По флагу – нет, но нефть там была иранская. По первым сообщениям, США конфисковали танкер, перевозивший иранскую нефть, и перенаправили груз в неизвестном направлении. Военно-морские силы корпуса стражей исламской революции провели спецоперацию, высадились на палубу, отбили торговое судно.

В ответ американцы послали на разборки два эсминца, они были окружены иранскими катерами, потом американцы с помощью военных судов пытались блокировать торговое судно, и это тоже им не удалось. Иранцы увели нефть к себе», – рассказал Джангиров.

Напомним, ранее в Москве заявили, что США создают вблизи российских границ в Черном море многонациональную группировку, а также изучают театр вероятных боевых действий в регионе.

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