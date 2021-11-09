Минобороны РФ выступило с экстренным заявлением по ситуации в Черном море

Новости Украины

США создает вблизи российских границ в Черном море многонациональную группировку, а также изучает театр вероятных боевых действий в регионе. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ведомстве подчеркнули, что речь идет о заходе в Черное море эсминца Porter, штабного корабля Mount Whitney и танкера John Lenthall. Кроме того, на авиабазы в Болгарии и Румынии были переброшены по пять американских истребителей F-15Е Strike Eagle. В российском Минобороны считают, что речь идет не только об учениях – таким образом, американские военные осваивают территорию.

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«С учетом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке», – говорится в заявлении.

По мнению военного эксперта Института стран СНГ, капитана I ранга Сергея Горбачева, США создают свою мини-флотилию в Черном море, способную наносить ракетные удары и угрожающую не только югу России, но и Москве.

«Идет освоение и береговой инфраструктуры Украины – портовые, логистические составляющие, использование объектов на суше. Если говорить об авиации – это использование воздушного пространства Украины в своих целях, освоение аэродромной сети. Летательные аппараты НАТО периодически осуществляют посадки в Одессе, под Николаевом, на других площадках в различных регионах Украины. Я думаю, наше заявление связано с тем, чтобы обратить внимание на те силы, со стороны которых исходит угроза миру. Подобного рода вещи периодически происходят – достаточно вспомнить о значительной группировке антироссийских сил, участвовавших в летних учениях «Си Бриз-2021». Там и количество сил, и число стран, представители которых были направлены на учения, можно назвать даже рекордным. То есть, подобного рода вещи происходили. Но здесь мы видим совпадение и по времени, и по месту, и стоит обратить внимание на разнообразие сил. Если оценить три плавединицы американские, то это штабной корабль, имеющий аппаратуру самого разного направления, способную осуществлять функции, начиная от мониторинга до разведки, обеспечения систем связи, боевого управления и так далее. Это платформа, которая может разместить значительное число прикомандированного контингента, тех же морских пехотинцев. С другой стороны, там есть возможность осуществлять посадки вертолетов, перебрасывать разные системы вооружения и личный состав. Если мы говорим об эсминце типа «Арли Берк», то этот корабль является платформой для 90 самых разных ракет, включая «Томагавки», которые могут достать до Москвы. В том числе это и вопросы, связанные с использованием боевого информационного управления систем про «Иджис», сопряженные с таким же комплексом в Румынии. Плюс, танкер, который имеет возможности для обеспечения не только топливом, но и разного рода маслами, водой, запасами и так далее. Такая себе мини-флотилия, многофункциональная, с разнообразными возможностями. Эта маленькая группировка из трех единиц может быть основой для наращивания и развертывания каких-то других сил», – заявил Горбачев.

Член движения «Сильная Россия», военный эксперт Марк Бернардини предлагает России в ответ на действия США отправить свои военные корабли к американским берегам:

«Разумеется, по принципу взаимности, очевидно, США ничего не будут иметь против, если в близи Кубы и Флориды, а также Аляски, появятся корабли ВМФ России: ведь надо же изучить театр возможных боевых действий, в случае нападения Штатов на Остров Свободы? Если серьезно, американцы действительно готовятся, и будут продвигать версию помощи США и их прихвостней (Болгария, Грузия, Румыния, Турция) нападению Украины на народные республики Донбасса. На самом деле, как известно, киевские фашисты никогда на такое не решатся без негласного приказа наглосаксов заокеанского разлива. Иными словами не США и компания примкнут к Украине, а до точности наоборот. Увы, большой дальновидностью украинский режим никогда не отличался: стоило бы им напомнить, чем за последние тридцать лет обернулись заверения янки таким главам государств, как Горбачеву, Хуссейну, Каддафи и даже Саакашвили».