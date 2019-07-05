Иркутский губернатор выделил компенсацию для пострадавших от наводнения

05.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Жители пострадавшего от сильного наводнения Тулуна Иркутской области и близлежащих населенных пунктов получат компенсации за потерянный урожай и скот из областного бюджета.

Соответствующий указ подписал губернатор Сергей Левченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, деньги смогут получить не только сельские жители, но и горожане, державшие скот и выращивавшие сельскохозяйственные культуры.

«Я принял решение, чтобы в целях социальной справедливости и помощи для тех, кто потерял скот, потерял посевы, компенсировать этим людям там, где огороды, посевы – по 4,5 тысячи на одну сотку, но не более 45 тысяч. По 50 тысяч на одну корову, 25 тысяч на одну голову молодого скота, но не более 50 тысяч. Ну и так же для других видов животных, которых много было в городе Тулуне. Этот указ я подписал.

Я думаю, что такую возможность получат многие жители и города Тулуна, и других для того, чтобы восстановить, купить себе во время урожая и картофель, и овощи, и многое другое, исходя из того, что они это потеряли. Те компенсации, которые идут сельским жителям, товаропроизводителям, будут одинаковы и для тех, кто живет в городе, но тоже держит скот и производит сельскохозяйственные продукты. Это из областного бюджета», – заявил Левченко.

Губернатор также подчеркнул, что сегодня в Тулуне подключены к электроснабжению все трансформаторные подстанции. Без электричества остаются девять многоквартирных домов, в них продолжается просушка электросетей и счетчиков.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что конкуренты губернатора Иркутской области коммуниста Сергея Левченко пытаются воспользоваться трагедией с сильным наводнением в регионе и устроили «травлю» руководителя в подконтрольных СМИ.

Напомним, в результате сильных дождей, приведших к паводку в Иркутской области, произошло сильное наводнение. Режим ЧС был объявлен в шести районах – Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Из зоны ЧС были эвакуированы более 2,5 тысяч человек.