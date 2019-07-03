Грязные выборы: Трагедией в Иркутской области воспользовались противники губернатора

03.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Конкуренты губернатора Иркутской области коммуниста Сергея Левченко пытаются воспользоваться трагедией с сильным наводнением в регионе и устроили «травлю» руководителя в подконтрольных СМИ.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил российский экономист Михаил Делягин, отметив, что против коммуниста Левченко развернулась кампания «черного PR» в преддверии региональных выборов, которые состоятся в России в сентябре этого года.

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«Сергей Левченко является представителем оппозиционной партии, поэтому естественно, что вся «едросня» его травит. Всю критику в его адрес нужно делить и учитывать, что за источник этой критики…

Когда ему предъявляются претензии и начинаешь разбираться, что все эти претензии голословные и связаны просто с тем, что он не из «Единой России», – ну, все понятно. Это может быть связано с тем, что вскоре состоятся выборы», – заявил Делягин.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что противники губернатора Иркутской области Сергея Левченко пытаются сыграть на катастрофе с наводнением, случившейся в регионе несколько дней назад, и очернить его работу.

При этом Левченко проявил себя как истинный управленец и не бросил людей, пострадавших от сильного наводнения, происходящего в эти дни. Он лично отправился на помощь в регион бедствия, но сегодня попал под жесткий прессинг СМИ, подконтрольных конкурентам.

«Некоторые журналисты, игнорируя реальные факты, позволяют себе распространять информацию о якобы голодающем населении, оставлении людей в опасности и без помощи. Сегодня во время визита в Тулун я был вынужден лично и прилюдно напомнить корреспондентам об их профессиональном долге и моральных принципах. Это бесчеловечно, подло, особенно в условиях ЧС!» – заявил Левченко.

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В качестве примера дестабилизации ситуации он привел попытки сеять панику, распространяя сведения о якобы отсутствии продуктов в пострадавших регионах. «Хлеб в Тулуне стоит в среднем 26 рублей!!! Уважаемые жители и средства массовой информации! Не нужно сеять панику!» – призвал губернатор.

«Информация про отсутствие наличных средств в отделениях банков и банкоматов в зонах подтопления является фейковой! На территории подтопленных районов осуществляют деятельность пять банков ПАО «Сбербанк Росси», «Банк ВТБ», «Совкомбанк», КБ «Восточный» и «Азиатско-Тихоокеанский Банк». Ни у одного банка проблем с наличностью нет, все средства имеются в достаточном объеме, все они подкреплены Центробанком для выдачи через банкоматы и отделения банков», – также подчеркнул Левченко.

По его словам, власти Иркутской области обращатятся к руководству Сбербанка с просьбой освободить пострадавших от паводка от штрафов по просроченным кредитам.

Также руководство региона будет просить руководство Сбербанка пойти на встречу людям из зоны затопления, у которых есть ипотечные кредиты, чтобы для них были установлены льготные условия выплат: от понижения процентной ставки до полного освобождения от уплаты процентов