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«Ишь кака балованна» – в соцсетях подняли на смех жену Порошенко
В соцсетях высмеивают жену президента Украины Марину Порошенко, у которой во время церемонии подписания томоса в Стамбуле сквозь кофту проступали соски.
Пользователи соцсетей выдвигают разные причины произошедшего, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Видимо давно томасов не видела. Муж то ханыга-алкаш», – пишет Ярослав Турчин.
«Так многие получили оргазм от куска бумаги. Это же надо так зомбировать народ, что даже не думают, а вообще томос, это что?», – добавляет Арам Алоян.
«Ишь кака балованна!))) Томаса ей подавай на енто дело))) От это Петро извернулся, чтобы жинку ублажить))», – отмечает Алена Колесникова.
«Маришка та еще ничего…..сисички стоят, а петрушка уже видимо ФСЕ)))», – иронизирует пользователь Марфа Васильева.
Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что так называемый Вселенский патриарх Варфоломей выдал украинцам томос с грубой ошибкой.
Метки: Марина Порошенко
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