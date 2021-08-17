Ищенко объяснил, как Украина провались с «Крымской платформой»

17.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Большая часть мира проигнорировала устроенную Киевом «Крымскую платформу» , что свидетельствует о серьёзном провале украинской дипломатии.

Об этом в эфире «Радио спутник» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, идея организовать собрание, на которое приедут уважаемые западные лидеры, могла укрепить политические позиции Киева.

«Понятно, что на Крым и Россию это никак не повлияет. Но мелочь, а приятно. По крайней мере, будет о чём говорить. Но они ведь приедут. А те, которые приедут, что там они говорят – вообще никого не интересует. Все прекрасно понимают, что три прибалта могут говорить что угодно. Но если договориться с Вашингтоном, то они щёлкнут каблуками и выполнят договорённости. Это же касается и большинства из тех, кто приедет на эту «Крымскую платформу», – сказал эксперт.

Ищенко подчеркнул, что «Крымская платформа» стала позорным провалом киевской дипломатии.

«В результате раздутия этой инициативы Украина сейчас выглядела бы очень непрезентабельно, если бы на это вообще обращали внимание. Последние несколько недель они говорит: «У нас будет как минимум тридцать представителей государств и международных организаций». Когда спрашивают, кто именно, они называют двенадцать.

Получается, с остальными тринадцатью они пока ведут переговоры. И даже если у них будет сорок или сорок пять – всегда можно натянуть за счёт тех, кто всегда ездит в гости, или послов всех собрать, – то всё равно это будет выглядеть убого. Если инициативы выдвигается за год до того как, и вы за неделю ещё не можете сказать точное количество гостей и их ранг, за исключением американского министра. А по поводу остальных говорите «Мы ещё надеемся», – резюмировал эксперт.