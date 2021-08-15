У Зеленского заранее спасают «Крымскую платформу» от провала новой формулой «высшего уровня»

15.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Из делегаций от четырех десятков стран, согласившихся принять участие в создаваемой Киевом «Крымской платформе» (для оспаривания территориальной целостности РФ) только десять будут представлены на высшем уровне.

Об этом в эфире радио «Новое время» заявила зампред фейкового представительства Владимира Зеленского в Крыму Тамила Ташева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, чиновница подчеркнула, что «высшим уровнем» в Киеве считают не только глав государств, но и министров.

«На самом деле, действительно, достаточно высокий уровень представительства будет на «Крымской платформе». Это уже более, чем десять представителей высокого очень уровня. То есть, это уровень президентов, это уровень премьер-министров или глав парламентов. Это уровень министров иностранных дел или министров обороны, или в случае с США – министр транспорта, но который специальный представитель президента Джо Байдена. В целом уже Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, сказал о том, что уже более, чем 40 делегаций, 42 делегации прибывают на «Крымскую платформу», – заявила Ташева.

Ранее бывший спикер МИД, депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что «Крымская платформа» может обернуться грандиозным провалом для украинской власти, превратившись из саммита первых лиц, как она изначально задумывалась, в мероприятие с участием третьесортных министров и простых парламентариев.