Ищенко: Поляки боятся вместо Галиции – получить от России по морде

Новости Украины

Пока Россия ведёт активное наступление в Донбассе, Запад притормаживает поставки вооружений на Украину, а Польша откладывает планы вводить своих миротворцев в Галицию.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Уверен, что поляки, потому что они сами об этом говорят, очень хотят закрепиться не только на Западной Украине, но приватизировать как можно больший кусок Украины. По принципу – Россия пусть возьмет на себя ответственность за разрушение украинского государства, а мы отхватим столько, сколько можно. Они делают всё в этом направлении. Они привезли Зеленскому закон, который он пообещал подать в парламент, фактически об унии Украины с Польшей. Если он будет принят, то поляки через некоторое время смогут на любых переговорах говорить России: «так Крым же тоже наш, мы с законным украинским правительством подписали соглашение о том, что поляки на территории Украины имеют особые права. А Крым – это же территория Украины, и Донбасс территория Украины». С их точки зрения. И торговаться безбожно – ладно мы какие-то ваши приобретения признаем, но вы признайте наши. Этого они очень хотят, но они очень боятся, потому что они понимают, что можно получить Галицию, а можно получить по морде, а вот последнее – не очень хочется», – отметил эксперт.

По его словам, Варшава будет действовать в зависимости от развития событий на украинских фронтах.

«Они внимательно наблюдают за тем, что происходит. Если российское наступление тормозится или создаётся впечатление, что Украина его остановила или вот-вот остановит, они становятся смелее, как и весь Запад. На Украину начинает потоком идти оружие, поляки начинают забегать – и чуть ли не давайте завтра будем вводить своих миротворцев, мы согласны это делать без НАТО, мы сейчас вместе с Прибалтами сформировали бригаду 9,5 тысяч человек, мы её введём в Галицию и будем там миротворить. Как только впечатление меняется, и Россия начинает активно выигрывать в Донбассе, у них меняется настроение. Запад резко приостанавливает поставки вооружения и смотрит, что будет. Поляки тоже сидят и думают, потому что они совсем непротив, чтобы Россия воевала с Украиной, а они получали дивиденды», – рассказал Ищенко.