Ищенко пророчит: «Украинская энергосистема неизбежно начнет рассыпаться»

22.11.2022  10:59 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Украинская энергетическая инфраструктура не в состоянии справиться с последствиями российских ударов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, известный своими прогнозами о неизбежности предстоящего краха Украины

Украинская энергетическая инфраструктура не в состоянии справиться с последствиями российских ударов. Об этом, передает...

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Он считает, что даже с помощью активно рекомендуемых сейчас генераторов на практике Украине избежать блэкаута не получится.

«Помнится, когда для Крыма после его присоединения к России в 2014 году с украинской стороны перекрыли подачу электричества, взорвав ЛЭП, и люди на полуострове часами сидели без света, общая ситуация все же не выглядела столь безнадежной. Поскольку тогда энергетическая система в самом Крыму в целом работала. И вскоре вновь успешно была запущена, в том числе благодаря оперативно протянутому из Кубани энергокабелю», – сказал Ищенко «Независимой газете».

По его словам, сегодняшняя украинская ситуация иная, поскольку «под ударами оказалась общая энергосистема, поврежденные объекты которой сложно восстановить в условиях военных действий».

«Необходимые для замены трансформаторы на украинских предприятиях давно не выпускают и у российских поставщиков их сегодня не получить, а те, что импортируются из стран ЕC требуют определенной адаптации. В итоге под воздействием продолжающихся ударов РФ украинская энергосистема неизбежно начнет рассыпаться», – пророчит Ищенко.

Ранее он, как сообщал «ПолитНавигатор», не исключил, что украинские войска могут оказаться под Москвой.

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