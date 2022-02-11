Ищенко: Проснувшись, украинцы вдруг узнают, что воюют с Россией

11.02.2022  12:38 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США


Украина очень боится войны с Россией, но Киев не обладает достаточной субъектностью, чтобы идти против воли США в этом вопросе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политолог Ростислав Ищенко, давая оценку переброске Украиной армейских подразделений вместе с поставленным западным оружием к границам с Россией и Белоруссией для проведения учений.

Украина очень боится войны с Россией, но Киев не обладает достаточной субъектностью, чтобы идти...

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«Украинская армия восемь лет рассматривает Россию как врага. Так на чьих границах они должны учиться?», – сказал эксперт «Известиям»

По его словам, разница между российско-белорусскими и украинскими учениям в том, что если американцы захотят организовать провокацию и начать войну, они это сделают.

«Сам Киев, думаю, на это никогда не пойдет, потому что боится. Но США в случае чего ни спрашивать, ни советоваться, ни ставить в известность не будут. Просто украинцы могут утром проснуться и узнать, что воюют [с Россией]», – резюмировал Ищенко.

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