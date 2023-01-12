Ищенко рассказал о перспективах единой валюты России и Белоруссии

Несмотря на интеграционные процессы в рамках Союзного государства, Россия и Белоруссия не спешат переходить на единую валюту из-за разных экономических подходов.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему мы не договорились с Белоруссией о единой валюте, хотя, вроде бы, уже должны были её ввести? У нас радикально разные интересы. У Белоруссии интерес получать от этой валюты возможность бесплатно кредитоваться в России. А для РФ единая валюта – способ интеграции белорусской экономики в российскую систему.

И до тех пор, пока эти интересы диаметрально противоположны, можно разбиться, но единой валюты не будет. Только заставить можно, но это бессмысленно. Если у тебя есть союзник, зачем делать его врагом, принуждая его к действиям, которые ему не подходят», – сказал Ищенко.