Исключений для Украины в НАТО не будет – львовский нацист

Тарас Стрельцов .  
12.06.2023 21:52
  (Мск) , Львов
Просмотров: 345
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Во время Вильнюсского саммита НАТО, максимум, на что может рассчитывать Киев – это определённые гарантии безопасности, поскольку никто до заморозки конфликта в актуальных на тот момент границах Украину в альянс брать не будет.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил экс-депутат Верховной рады от запрещенной в РФ ВО «Свобода», львовский нацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время Вильнюсского саммита НАТО, максимум, на что может рассчитывать Киев – это определённые...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Нациста спросили, возможно ли присоединение Украины к НАТО во время активной фазы войны, и какие это может иметь последствия.

«Нет, таких прецедентов нет, и очевидно, не нужно ждать, что их сделают специально для нас. Очевидно, первый шаг – это действительно оформленные документально письменные гарантии безопасности со стороны группы стран-членов НАТО – вот это будет действенный шаг, и будем надеяться, что на «Вильнюсе» мы его увидим», – рассуждал он.

«А членство с присоединением к военно-политическому блоку с оформлением этого факта, очевидно, хотим мы этого или нет, но только после правовой фиксации факта остановки российской агрессии и остановки боевых действий на линии фронта, которая будет актуальна на тот момент. Здесь абсолютно чётко видим сигналы со всех столиц – и атлантических, и европейских – о том, что исключений никто специально для нас делать не будет», – ответил Михальчишин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть