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Во время Вильнюсского саммита НАТО, максимум, на что может рассчитывать Киев – это определённые гарантии безопасности, поскольку никто до заморозки конфликта в актуальных на тот момент границах Украину в альянс брать не будет.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил экс-депутат Верховной рады от запрещенной в РФ ВО «Свобода», львовский нацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Нациста спросили, возможно ли присоединение Украины к НАТО во время активной фазы войны, и какие это может иметь последствия.

«Нет, таких прецедентов нет, и очевидно, не нужно ждать, что их сделают специально для нас. Очевидно, первый шаг – это действительно оформленные документально письменные гарантии безопасности со стороны группы стран-членов НАТО – вот это будет действенный шаг, и будем надеяться, что на «Вильнюсе» мы его увидим», – рассуждал он.

«А членство с присоединением к военно-политическому блоку с оформлением этого факта, очевидно, хотим мы этого или нет, но только после правовой фиксации факта остановки российской агрессии и остановки боевых действий на линии фронта, которая будет актуальна на тот момент. Здесь абсолютно чётко видим сигналы со всех столиц – и атлантических, и европейских – о том, что исключений никто специально для нас делать не будет», – ответил Михальчишин.