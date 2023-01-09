«Исключительно подразделения ЧВК «Вагнер»: Пригожин опроверг фейки об участии во взятии Соледара различных военных формирований

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Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление петербургского бизнесмена Евгения Пригожина в ответ на слухи о взятии Соледара воинскими формированиями.

По его словам, распространяемая в СМИ информация не является правдивой.

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Он заверил, что взятием Соледара занимаются исключительно бойцы ЧВК «Вагнер».

«Хочу подчеркнуть, что Соледар берут исключительно подразделения ЧВК «Вагнер». А тем, кто распространяет эту информацию предлагаю посетить центр Соледара, где бойцы ЧВК «Вагнер» ведут ожесточённые бои за здание городской администрации», – сказал бизнесмен.

Ранее Герой России, глава «Лиги защиты интересов ветеранов и военных конфликтов» Андрей Трошев опроверг информацию о бегстве ВСУ из Соледара.