Ислямов сохранил собственность в Крыму и кошмарит в Херсоне пророссийских татар

10.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Санкцию на недавний захват боевиками «Айдера» и «Аскера» сельхозпредприятия «Чонгар» в Херсонской области давала администрация президента Украины по просьбе председателя запрещенного в РФ меджлиса Рефата Чубарова.

Об этом у себя в «Фейсбуке» написал бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Журавко.

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Со ссылкой на источник он пишет, что Чубаров в телефонном разговоре с владельцем телеканала АТР, в прошлом организовывавшим энергоблокаду Крыма Ленуром Ислямовым пообещал, что украинские силовики не будут вмешиваться в ситуацию.

«Как сообщил мне источник, команды очень быстро поступили в СБУ, полицию и прокуратуру Херсонской области. Рекомендовано было только наблюдать со стороны, не позволить лишь кровавой разборки», – написал Журавко.

По его информации, Ислямов требовал от владелицы «Чонгара» Надежды Немиртуллаевой переписать на него 50% бизнеса.

«Семья Немитуллаевых отказалась переписывать предприятие бандиту. Первой отобрали гостиницу. Была попытка отобрать пансионат в Геническом районе. Но тогда это не получилось. И вот они дошли до предприятия, в котором задолженности по зарплате не было, и оно нормально функционировало, и кормило многие семьи», – написал Журавко.

По его информации, после захвата «Чонгара» десятки людей потеряли работу, а бюджет районе теперь не досчитается налогов.

«Ислямов и его банда начали разбирать предприятие, вывозят железобетонные плиты. Безо всяких решений судов. Полиция стоит и наблюдает за этим бандитизмом, ни во что не вмешиваясь», – написал Журавко.

Он опубликовал фотографии дома Ислямова в Симферополе. По данным экс-депутата меджлисовец оплачивает охрану объекта и вносит коммунальные платежи и налоги согласно российскому законодательству.

Отметим, что Ислямов не включен в список лиц на Украине, против которых РФ ввела недавно санкции (поскольку является гражданином РФ и даже был участником российского правительства Крыма до отъезда на украинскую территорию).

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», 5 ноября боевики из батальона «Айдер» и «гражданского объединения» «Аскер» захватили сельхозпредприятие «Чонгар», принадлежащее жене крымско-татарского общественника Сейтумера Ниметуллаева – Надежде.

Отметим, что, несмотря на многочисленные атаки на бизнес Ниметуллаевой со стороны меджлисовских боевиков, инкриминировать ей ничего незаконного не получается.

Так в мае Гениченский райсуд отказался заключать ее под домашний арест и не согласился с обвинением, выдвинутым следователем Нацполиции.

Имущество Сейтумера Ниметуллавева было конфисковано еще в 2014 году, когда он по политическим соображениям как поддержавший Русскую весну переехал в Крым и создал там общественную организацию «Къырым бирлиги».

Однако, не удовлетворившись этим, украинские силовики и боевики меджлиса продолжают атаки на родных и друзей крымского татарина. В 2017 году в селе Плавское с базы фермерского хозяйства вместе с сыном неизвестные похитили Владимира Белого, бывшего управляющего Ниметуллаева.

В текущем году СБУ проводила обыск в доме, где раньше жил Ниметуллаев и похитила оттуда ценные вещи.

Наблюдатели полагают, что сохранять свой бизнес семье Ниметуллаевых помогает поддержка 12 тысяч крымских татар, проживающих в Гениченском районе. Кроме того, Сейтумер много лет руководил районной администрацией и оставил о себе добрую память.