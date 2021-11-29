Испанский дипломат восхищен тем, как изменилась Москва

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По сравнению с 1990-ми российская столица стала выглядеть гораздо лучше.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил новый посол Испании в Москве Маркос Гомес Мартинес, прибывший в Россию 10 ноября.

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«Приземлившись в столице, я понял, что она кардинально изменилась к лучшему с момента моего последнего пребывания здесь», – подчеркнул дипломат.

Он рассказал, что жил в Москве, работая в посольстве, в 1993–1995 годах.

«И с декабря 1995-го ни разу сюда не возвращался. А сейчас буквально поражен и восхищен теми изменениями, которые пережил город», – резюмировал Мартинес.

Ранее похожие оценки российской столице дал посол Италии в России Джорджо Стараче.