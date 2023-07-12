Использование кассетных снарядов справедливо, если это против русских – Зеленский

Вадим Москаленко.  
12.07.2023 16:53
  (Мск) , Вильнюс
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, НАТО, Украина


Даже в США многие конгрессмены и политики выступают против поставок Украине кассетных боеприпасов, однако президент Джо Байден и его команда продавили поставки бандеровцам этого оружия.

Об этом на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вильнюсе заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже в США многие конгрессмены и политики выступают против поставок Украине кассетных боеприпасов, однако...

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«Что касается кластерных (кассетных – прим.) снарядов. Есть моменты, когда мы не согласны в некоторых деталях с нашими американскими партнёрами.

Но здесь я хочу поблагодарить отдельно президента [Байдена], я знаю, что в США это был вызов, и я знаю, что в Конгрессе есть люди, которые не разделяют этой помощи», – сказал Зеленский.

Однако украинский президент почеркнул, что использование кассетных боеприпасов является «справедливым», когда они направлены против России.

«Я хочу, чтобы вы на это посмотрели так – о справедливости. Россия постоянно использует кластерные снаряды на нашей территории, убивает наших людей, долгие годы использует кластерные снаряды.

И та помощь, которую мы можем получить от Америки – это для использования сугубо по военным целям на временно оккупированных территориях Украины. Должна быть справедливость», – заверил он.

Напомним, украинская сторона уже неоднократно давала публичные обещания не использовать поставляемое Западом оружие против «старых» территорий России и мирных жителей, однако каждый раз эти обещания нарушались.

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