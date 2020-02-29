29.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Исповедь Казарина-младшего: Встал на путь предательства одновременно с отцом


Бывший крымский журналист Павел Казарин, ставший видным пропагандистом, обслуживающим правящий националистический режим в Киеве, признался, что ранее был русским патриотом, однако примерно с 2008 года стал менять свои взгляды.

Об этом он рассказал в эфире интернет-канала «Исландия», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моя семья переехали в Крым за год до моего рождения из Владивостока. Мои мама и папа закончили ДВГУ. Папа филолог, литературовед, специалист по русской литературе первой половине XIX века, а мама биохимик.

И переехали они в Крым только потому, что там на тот момент не было заведующего кафедрой русской и зарубежной литературы в Симферопольском государственном университете, а папа как раз защитил кандидатскую в Ленинграде.

И не было никакого резона заниматься Пушкиным во Владивостоке, потому что Пушкин туда не добирался. А в Симферопольском университете это было абсолютно логично, и он принял предложение, и в 1988 году они перебрались в Симферополь.

И, честно говоря, я очень долго был «ватой» – классический мальчик, классический крымчанин. Я так хорошо понимаю тех, кто остался, кто любит триколоры, потому что я сам был таким.

Моя эволюция, в лучшем случае, началась где-то с 2007 или 2008 года», – рассказал Казарин-младший.

Отметим, что по «странному» стечению обстоятельств упомянутая выше «эволюция» Казарина-младшего совпала с трудоустройством его отца Владимира Казарина на должность вице-губернатора Севастополя при президенте Викторе Ющенко.

Период работы Казарина на Ющенко совпал с войной на Кавказе 2008 года, когда украинские власти в знак поддержки Грузии активизировали провокации против Черноморского флота, базировавшегося в Севастополе.

Непосредственный начальник Казарина-старшего – тогдашний губернатор Сергей Куницын не так давно заявлял, что боялся захвата русскими во время работы в Севастополе.

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