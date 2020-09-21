Испуганный Запад шантажирует Зеленского и готовится к полной «перезагрузке» Украины – Бортко

21.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Представители Запада в панике. Они пытаются шантажировать Владимира Зеленского лишением Украины безвиза, чтобы заставить президента навести порядок в своей стране, которая не в состоянии выполнять миссию, возложенную на неё иностранными хозяевами.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, Украину все равно ждет «перезапуск» и выполнение новых заданий Запада.

«Украинские структуры, ориентированные на Запад за гранты, и люди, которые фактически управляли Украиной последние годы, крайне обеспокоены. Они пытаются шантажировать Зеленского и украинское общество заявлениями о возможном лишении Украины безвизового режима с Европейским союзом, который и так не работает.

Я общаюсь со многими коллегами за рубежом, на прошлой неделе общался с американским коллегой, и он высказывает то же мнение, которое мы ранее высказывали в медиа о том, что на самом деле представители посольств и Запада, работающие на Украине, в значительной мере дискредитированы у себя на родине», – сказал он.

Также Руслан Бортник подчеркнул, что Запад полностью разочаровался в Украине, и поэтому после выборов в США система управления этой страной будет «перезапущена».

«Потому что Украина не стала гордостью и витриной реформ, об этом говорят высокие политические лидеры даже на публичных встречах. В этом обвиняют представителей посольств на Украине.

А многие посольские команды обвиняют украинскую коррупцию, и вероятно, что после выборов в США начнётся перезагрузка американского управления Украиной», – отметил эксперт.