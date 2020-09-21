21.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия
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Лукашенко осталось выбирать между судом и смертью – Соскин


Ситуация в Белоруссии неотвратимо идет к эскалации насилия.

Об этом на своем youtube-канале заявил директор украинского Института трансформации общества, русофоб Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, мы должны говорить о том, что Лукашенко уже по сути перемещается в зону Чаушеску, Милошевича, Хусейна, Каддафи, как это ни прискорбно, Мубарака. То есть, это уже фигура, с которой нельзя будет вообще поддерживать никаких отношений.

А поскольку он постоянно обостряет ситуацию, делает ее все более агрессивно необратимой, надо говорить о том, что мы передвигаемся ко все более открытой конфронтации. По сути, идет эскалация ситуации, и эскалация ведет к насилию», – рассуждает Соскин.

Он считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предстанет перед судом в Гааге.


«Я думаю, он к этому идет. Прямыми, такими семимильными шагами. По сути решение европейского парламента – оно полностью открывает путь к тому, чтобы Лукашенко стал уже как раз подсудным Гаагскому трибуналу. Но не только он, там целая их группа будет: и министр внутренних дел, и генпрокурор, и руководители судов, и КГБ там задействовано, – все, кто причастен к убийствам, к расправам, насилию, к арестам, к садизму этому массовому. Они, конечно, будут осуждены, и они должны к этому быть готовы», – заключил Соскин.

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