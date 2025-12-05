Истерические возгласы из Литвы: Весь Евросоюз скоро накроют шары Лукашенко!
Вся воздушная инфраструктура Польши и Прибалтики оказалась в заложниках у белорусских метеозондов.
Об этом на канале нежелательной в РФ организации «Форум свободной России» заявил экс-заместитель главы Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Юргелявичус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Начался новый уровень гибридных атак на страны Евросоюза: атаки метеозондов. И за последний месяц эта пробелма еще более актуализировалась. Вчера опять был закрыт Вильнюсский аэропорт. В общем, Лукашенко вместе с русскими выработали определенный алгоритм, который повреждает системно инфраструктуру Литвы», – попросил прокомментировать ведущий пропагандист.
«Это связано с подрывом веры в возможность государства защитить свою территориальную целостность и независимость, когда даже метео-шарами можно парализовать сообщение главного аэропорта страны. И мы до сих пор не имеем ответа.
И мы становимся заложниками того, пустит ли Лукашенко эти шары в тот момент, когда у тебя запланирован полет. Мы стали заложниками, потому что государство до сих пор не обеспечило свою безопасность», – нагнетал Юргелявичус.
«И если тут у них все хорошо пойдет в отношении этого, эти шары появятся и в Германии, и в Польша. Тем более что они не обязательно должны прилетать с чужой территории. Ты шары эти можешь надувать, где хочешь», – пугал литовец.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: