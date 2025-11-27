Литва в Европарламенте причитает: Лукашенко кошмарил нас ордами мигрантов, а теперь – воздушными шарами

Константин Серпилин.  
27.11.2025 09:56
  (Мск) , Страсбург
Просмотров: 250
 
Белоруссия, Дзен, ЕС, Литва, Прибалтика


Вслед за нашествием мигрантов, границы «младоевропейцев» осаждают метеозонды с контрабандными сигаретами, которые нарочно пропускает Белоруссия.

С такими жалобами на заседании Европарламента выступила депутат от Литвы Раса Юкнявичене, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вслед за нашествием мигрантов, границы «младоевропейцев» осаждают метеозонды с контрабандными сигаретами, которые нарочно пропускает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«События в Литве и Польше ещё раз доказывают, что на нас нападают с помощью различных инструментов, чтобы посеять хаос, запугать и заставить отказаться от поддержки Украины. Как в прошлом использовали мигрантов, так сейчас для этих же целей используют контрабандистов сигарет. Мы знаем, как работает погранслужба в Беларуси. Даже мышь не может пересечь пятикилометровую границу без ведома пограничников.

Очевидно, что эти атаки контролирует и направляет пророссийский Лукашенко. Это опасно! Это угрожает вильнюсскому аэропорту, приводит к отмене рейсов, создаёт финансовые потери и ставит под угрозу жизни людей», – причитала литовка.

«Сегодня для перевозки сигарет используются метеорологические шары, завтра они могут перевозить взрывчатку. Это нужно остановить! Санкции – единственный язык, который понимает белорусский режим, и они необходимы.

Меры ЕС должны включать санкции против белорусской авиации, ограничения экспорта удобрений и запрет на предоставление юридических и других профессиональных услуг белорусским компаниям.

Беларусь нагнетает напряжённость, чтобы втянуть Литву в политические переговоры. Это циничная тактика, чтобы спровоцировать враждебные действия и заставить жертву пойти на переговоры. Мы должны действовать, мы должны ответить сейчас», – воинствовала Юкнявичене.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить