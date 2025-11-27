Литва в Европарламенте причитает: Лукашенко кошмарил нас ордами мигрантов, а теперь – воздушными шарами
Вслед за нашествием мигрантов, границы «младоевропейцев» осаждают метеозонды с контрабандными сигаретами, которые нарочно пропускает Белоруссия.
С такими жалобами на заседании Европарламента выступила депутат от Литвы Раса Юкнявичене, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«События в Литве и Польше ещё раз доказывают, что на нас нападают с помощью различных инструментов, чтобы посеять хаос, запугать и заставить отказаться от поддержки Украины. Как в прошлом использовали мигрантов, так сейчас для этих же целей используют контрабандистов сигарет. Мы знаем, как работает погранслужба в Беларуси. Даже мышь не может пересечь пятикилометровую границу без ведома пограничников.
Очевидно, что эти атаки контролирует и направляет пророссийский Лукашенко. Это опасно! Это угрожает вильнюсскому аэропорту, приводит к отмене рейсов, создаёт финансовые потери и ставит под угрозу жизни людей», – причитала литовка.
«Сегодня для перевозки сигарет используются метеорологические шары, завтра они могут перевозить взрывчатку. Это нужно остановить! Санкции – единственный язык, который понимает белорусский режим, и они необходимы.
Меры ЕС должны включать санкции против белорусской авиации, ограничения экспорта удобрений и запрет на предоставление юридических и других профессиональных услуг белорусским компаниям.
Беларусь нагнетает напряжённость, чтобы втянуть Литву в политические переговоры. Это циничная тактика, чтобы спровоцировать враждебные действия и заставить жертву пойти на переговоры. Мы должны действовать, мы должны ответить сейчас», – воинствовала Юкнявичене.
