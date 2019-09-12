Истерика албанских сепаратистов: Сербия при поддержке России ставит крест на «самостийном» Косово

12.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Россия оказывает помощь Сербии, якобы, подкупая правительства африканских стран с целью отзыва ими решений о признании в качестве суверенного государства захваченного албанскими сепаратистами края Косово и Метохия.

Об этом в интервью американскому изданию Axios заявил уходящий «министр иностранных дел» ложного государства Косово Беджет Пацолли.

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Он утверждает, что Белград при поддержке Москвы реализует «кампанию», в ходе которой Сербия составляет дипломатические письма и пытается убедить чиновников подписать их, не проходя через процедуры, часто с помощью «преступных действий».

Пацолли подчеркнул, что Россия, которая поддерживает Сербию в вопросе Косово, «явно была вовлечена в данную кампанию».

Он допустил, что в ответ на поддержку Сербии российская сторона может предлагать африканским государствам скидки при закупке русских вооружений.

«Сербия должна положить конец своей кампании по непризнанию», – потребовал Пацолли, дав понять, что это является одним из условий Приштины для отмены экономической блокады сербских анклавов в Косово.

Еще одно условие – «учет существования Косово как государства со своими собственными границами и конституцией».

«Косово хочет, чтобы за столом переговоров его считали равным, а не непризнанным государством. Косово, с другой стороны, должно понимать, что Сербия не будет полностью признавать это без чего-либо взамен», – добавил Пацолли.

Как сообщал «ПолитНавигатор», список стран, признавших независимость Косово, опустился до критической черты.

Напомним, что в случае снижения числа стран, признающих независимость Косова до 96, провозглашенное образование не сможет войти ни в одну международную организацию. В октябре в Чили состоится очередная попытка Приштины вступить в Интерпол.