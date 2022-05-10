Истерика на Украине: в Берлине русские напали на телеведущую Коломойского

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Новости Украины

В Берлине 9 мая украинская съёмочная группа попыталась испортить россиянам возложение цветов, за что якобы пострадала украинская телеведущая-националистка Наталья Мосейчук.

Об этом говорится в сюжете принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому телеканала «1+1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инцидент произошёл, когда участники празднования Дня Победы возлагали цветы к памятнику Воину-Освободителю в берлинском Трептов-парке. К людям прицепилась съёмочная группа телеканала и украинские беженцы, которые начали провоцировать участников акции. В ходе спора, перешедшего в словесную перепалку, возникла небольшая потасовка.

«Это же победа чего? ГУЛАГА над Бухенвальдом. Так, где победа? Кто войну выиграл, кто победил? Где СССР? Его нет, а Германия есть», – говорил некий «одесский блогер» Станислав Домбровский, который бравировал тем, что он еврей, а потому «на Украине нацизма нет».

«А что с Донбассом происходит 8 лет?» – спросил один из россиян, пришедший возложить цветы.

В ответ влезла Мосейчук и продемонстрировала высший пилотаж циничной украинской пропаганды.

«Стоит Донбасс не разрушенный, не разбомбленный, но ничего не сделали, кирпичика не положили в Донбасс. Мы не бомбим свои города. Нам туда возвращаться», – пропагандировала Мосейчук.

«Уроды, как вы за#@али», – не выдержал россиянин.

В ответ украинская журналистка кричала, что не является провокатором, в отличие от тех, «кто спровоцировал 24 числа».

При этом в сюжете, кроме словесной перепалки, самих кадров нападения на Мосейчук нет, чего украинские пропагандисты никогда бы не пропустили. В запечатлённой на кадрах потасовке участвуют совсем другие люди.

«Если этого не понимают россияне, которые своим домом выбрали Германию и настолько боятся потерять немецкий паспорт, что готовы под конвоем полиции возлагать цветы, то ни один солдат из России не поймёт. Поэтому Бучи будут происходить. Вопрос, сколько ещё мир будет закрывать глаза на агрессивное, на зомбированное оружие России – её людей?» – промывают мозги в сюжете «1+1».

Напомним, Наталья Мосейчук – та самая украинская телеведущая, которая призывала мстить не только жёнам российских военных, но и тем, кто ещё даже не успел выйти за них замуж.

В то же время участница ещё одного скандала 9 мая также попала в историю. Речь идёт об провокаторше в Варшаве, когда было совершено нападение на российского посла и возлагавших цветы поляков.

Примечательно, что в украинских СМИ весьма специфически подают этот инцидент – якобы «журналистка и медиаэксперт» Института массовой информации Ирина Земляная «разорвала на себе» искусственную кровь, которая лишь попала на посла РФ. При этом националистку задержала полиция, однако переписав её личные данные, вскоре отпустила.

Земляная сегодня пожаловалась «Громадскому радио», что лишь за одну ночь получила около 700 угроз только в Telegram.

«Все мои данные, включая паспорт, номера телефонов, профили в соцсетях – были слиты в российские паблики. Сейчас я переживаю атаку, угрозы найти меня и убить от русских. За ночь лишь в Telegram я получила около 700 сообщений. Угрожают мне во всех соцсетях», – паникует Земляная.

При этом, видимо, в своё оправдание, она уточнила, что искусственная кровь была не краской, а «буряковым соком».