Украинцы напали на российского посла и возлагавших цветы поляков

Новости Украины

В ходе возложения венка в честь Дня Победы на кладбище советских воинов в Варшаве неизвестные напали на посла России в Польше Сергея Андреева.

Об этом с места событий «ПолитНавигатору» рассказал польский политический обозреватель Матеуш Пискорский, отсидевший три года в тюрьме по обвинению в сотрудничестве с Россией.

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«Собралось около двух сотен украинских националистов, необандеровцев, которые попытались блокировать сегодняшнее мероприятие. Особенно они ждали российского посла. Посол приехал, пытался припарковать машину у мавзолея [кладбища советских воинов в Варшаве]. После того, как посол вышел из машины, он был облит краской, собравшаяся толпа пыталась совершить нападение на российского дипломата. Учитывая то, что практически отсутствовали представители правоохранительных органов, посол, я с ним связывался, он сказал, что решил всё-таки покинуть это место и вернуться попозже. Я сам с группой в нескольких человек попытались возложить венки памятникам на территории мавзолея, и тогда, несмотря на то, что у нас были венки красно-белого цвета, с национальным польским флагом, было совершено физическое нападение и на нас. Некоторые из людей, которые пытались возлагать венки, пострадали сильнее, но я не особенно. Решили заявить в полицию, посмотрим, как дальше они будут действовать. Подчёркиваю, что в момент нападения на российского посла полицейские отсутствовали, они появились только после. Хотя было всем известно, что собирается довольно большая группа, планирующая провокации. Они исполняли бандеровские песни, также они были намерены, и частично им это удалось, осквернить памятник советским воинам на территории мавзолея», – рассказал Пискорский.

При этом по его словам, среди нападавших местных не было, фактически полиция не вмешивалась в нападение иностранцев на польских граждан.

«Местных практически не было, была небольшая группа, но они только фотографировали это событие, не прибегая к насильственным действиям. К насильственным действиям на территории нашей страны прибегали граждане другого государства, которые сейчас в публичных местах Польши совершают нападения на граждан Польши», – добавил польский обозреватель.

Стоит отметить, что официальные польские власти изначально выступили против празднования россиянами Дня Победы.

«Я ожидаю четкой декларации, что государственные службы сделают все, что в их силах, чтобы не допустить этого события, которое в нынешней ситуации считаю провокацией. Хочу четко сказать, что я не даю своего согласия на торжества чествования русского солдата, когда в то же время русский солдат убивает невинных людей», – написал в Twitter мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

В то же время вместо празднования 9 мая в польской столице состоялся настоящий русофобский шабаш. Участники акции под лозунгами «Россия, иди на х…» прошли через центр Варшавы от Дворца культуры и науки к посольству России с выкриками в поддержку Украины и требованиями спасти заблокированных в Мариуполе нацистов полка «Азов».

«Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили своё лицо – и оно кровавое. Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное – на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма», – комментирует инцидент официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский констатировал, что поляки умеют воевать только с теми, кто ответить по своему статусу не может.

«Молодцы, ляхи. Напомнить, как вы Бандеру простили? Как евреев уже после войны убивали? Как дорогу в Аушвиц показывали? Как земли и деньги получали? В конце всё равно Тарас Бульба посмотрит на Зелю и спросит: «Ну, что сынок, помогли тебе твои ляхи?» – написал журналист на своей странице.

При этом российский политолог Александр Носович считает, что в целом на фоне последних событий антироссийские настроения в Польше снижаются в пользу аппетитов в отношении Западной Украины.

«57% поляков поддерживают ввод польских войск на Западную Украину. Немыслимое для Польши в марте стало радикальным, а в мае – приемлемым. Общественное мнение сформировано, легитимность ввода войск обеспечена. Что не означает немедленного ввода войск и даже не гарантирует этого ввода в принципе. Но процесс идет в совершенно очевидном направлении.

Обратите внимание: ни слова Нарышкина, ни посты Медведева в телеграме о подготовке сценария польского протектората над Западной Украиной не вызвали яростного возмущения Варшавы, как ожидалось. Как мной, во всяком случае, ожидалось. Так, сдержанные опровержения ради приличия», – отметил эксперт.

«Такое ощущение, что после прощания с мечтами иметь подконтрольной Польше всю территорию Украины Варшава перебесилась, и теперь СВР и Совбез РФ, не сговариваясь, работают с поляками рука об руку. Why not, если наши интересы здесь совпадают? Подконтрольная полякам Волынь в год 80-летия Волынской резни – это, во-первых, красиво…» – добавил Носович.