Источник рассказал, как завербовали советника Рогозина

08.07.2020, Москва, Олег Кравцов

Арестованный по подозрению в работе на иностранную спецслужбу советник главы Роскосмоса Иван Сафронов мог решиться на предательство после смерти отца.

Об этом, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, пишут «Известия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что Иван Сафронов – старший работал в «Коммерсанте», занимался военной тематикой, и погиб в 2007 году, выпав из окна лестничной площадки в подъезде своего дома. Следствие тогда пришло к выводу, что никакого криминала там не было, но коллеги погибшего усомнились и связали трагедию с профессиональной деятельностью.

«Видимо, Иван не простил государство, которое считал виновным в смерти отца, и это могло подтолкнуть его завербоваться», – не исключает источник газеты.

Он добавил, что прием журналиста на работу в «Роскосмос» укладывался в проходящую тогда разработку этого дела.

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