Источник в Минобороны Украины: Вертолет с Монастырским сбит из ПЗРК

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Потерпевший над Броварами крушение вертолет, где погиб глава МВД Украины, был сбит из ПЗРК.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в авторской колонке для ПолитНавигатора» пишет экс-советник министра обороны Украины Алексей Селиванов, сославшись на свой источник в украинском оборонном ведомстве.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Министра внутренних дел Украины убили украинские военные. Пуск переносной зенитной ракеты был осуществлен под прикрытием учений по борьбе с барражирующими боеприпасами, которые проводили под Киевом для Сил территориальной обороны ВСУ.

Денис Монастырский.

Когда по всей Киевской области куча мужиков в форме с «тубусами» ПЗРК, скрыть еще один расчет, состоящий из офицеров Главного управления разведки – проще простого. Никто ничего и не подумает. Поэтому, кстати, никто и не вычислит источник в украинском военном ведомстве, который мне это слил. Слишком многие в курсе. А кто из неглупых офицеров и не был введен в курс – мог сам сложить два и два.

Мотив прост. В украинском руководство идет напряженная борьба за места в новом раскладе. А новый расклад неминуемо наступит. Новый этап конфликта – новый расклад. После новой волны мобилизации и появления новых трех корпусов ВСУ, полностью вооруженных натовским оружием и сидящих на американской и европейской бронетехнике, сильно изменится расклад сил внутри Украины.

Очевидно, что еще больше усилится роль вооруженных сил. Режим Зеленского попал в ловушку – не пиарить ВСУ было невозможно. И теперь армия – главный фактор существования этого квазигосударства. А первое лицо в армии – ее командующий, генерал Залужный, которого не смог свалить даже скандал с «девками Залужного», когда взломали страницу генерала и опубликовали переписку «примерного семьянина» с его многочисленными подстилками.

Не случайно так настойчиво пиарят Залужного на Западе – в журнале Time, в других европейских изданиях. А в этом деле случайностей нет. «Железного генерала» явно готовят на роль Вождя.

Все мы помним, как Зеленский пытался взять под контроль ВСУ, убирая «порошенковских» генералов. Но с Залужным провести такую схему будет уже почти невозможно. А теперь, после смерти руководителя МВД и его заместителя , невозможно и подавно.

МВД – единственная структура на Украине, кроме ВСУ, которая имеет в своем распоряжении большое количество вооруженных людей. А это не только полицейские, и но и части Национальной Гвардии с тяжелым вооружением. Гибель руководства МВД означает новые перестановки в ведомстве, а это – время.

Для того, чтобы победить Россию, западникам нужен мощный, хорошо управляемый кулак. Этот кулак готовится на весну. Весной будут укомплектованы не только новые армейские корпуса.

Весной на Украине появится весьма значительное количество военнослужащих НАТО в новых трех корпусах – экипажи новой военной техники, артиллерийские расчеты, офицеры, чтобы всем этим руководить.

Зачем натовцам мешающийся под ногами какой-то дополнительный, пусть и послушный, президент-клоун, когда есть «Железный генерал»? Пусть и выполняющий роль ширмы для натовских офицеров…