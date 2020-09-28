28.09.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, История, Крым, Литва, Общество, Политика, Польша, Россия, Украина
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«Исторически это наша территория» – известный одессит о Литве и части Польши


Россия должна отказаться от оставшегося со времён СССР нарратива о «братских народах» и объявить Литву, Белоруссию, Украину и часть Польши исконно русскими территориями.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил экс-депутат Одесского горсовета, историк и публицист Александр Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы вспомним памятник тысячелетию России, мы увидим, какое место там занимают князья Гедиминовичи и в XII веке это никого не смущало. А та дискуссия, являлось ли Литовское Княжество русским или не русским – посмотрите на памятник тысячелетию России, в чём проблема? Там всё ясно.

Почему сегодня Россия не объявила литовскую историю частью русской? Просто, потому что она существует в постсоветском историческом нарративе, где можно убрать «пост» и оставить «советский» о братских народах.

Если мы в России будем осознавать, что наша история – это тысячелетняя история, вопрос об общероссийском единстве не будет стоять», – отметил Васильев.


Напомним, ранее в Москве рассказали, что Польша и Литва готовят территориальные претензии к Белоруссии, которые будут предъявлены в случае успеха госпереворота.

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