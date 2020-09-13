13.09.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Литва, Политика, Польша, Россия
Просмотров:

Польша и Литва готовят территориальные претензии к Белоруссии – Михеев


Западные соседи Белоруссии всячески поддерживают попытку свержения действующей белорусской власти, поскольку надеются в конечном итоге присвоить себе часть территорий.

Об этом в ходе открытой лекции в РАНХиГС заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если Белоруссия лишится поддержки России и победит оппозиция, следующим шагом будет предъявления Польшей и Литвой территориальных претензий. Почему? Потому что всем хорошо известно, что в советский период Западная Белоруссия какое-то время после распада Российской империи находилась в составе Польши.

Почему поляки так поддерживают белорусскую оппозицию? Потому что следующим шагом, когда белорусская оппозиция придёт к власти, поляки скажут: «А теперь отдайте территории, ведь до 1940 года Брест и западные регионы были польскими».

Они хотят сначала обрушить Белоруссию в экономическом плане, чтобы людям не было где работать и нечего жрать, а потом предложить: «А давайте мы половину вашей страны заберём, и тогда вы окажетесь на территории Польши, и мы поможем вам», – сказал Михеев.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть