Польша и Литва готовят территориальные претензии к Белоруссии – Михеев

13.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Западные соседи Белоруссии всячески поддерживают попытку свержения действующей белорусской власти, поскольку надеются в конечном итоге присвоить себе часть территорий.

Об этом в ходе открытой лекции в РАНХиГС заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Белоруссия лишится поддержки России и победит оппозиция, следующим шагом будет предъявления Польшей и Литвой территориальных претензий. Почему? Потому что всем хорошо известно, что в советский период Западная Белоруссия какое-то время после распада Российской империи находилась в составе Польши.

Почему поляки так поддерживают белорусскую оппозицию? Потому что следующим шагом, когда белорусская оппозиция придёт к власти, поляки скажут: «А теперь отдайте территории, ведь до 1940 года Брест и западные регионы были польскими».

Они хотят сначала обрушить Белоруссию в экономическом плане, чтобы людям не было где работать и нечего жрать, а потом предложить: «А давайте мы половину вашей страны заберём, и тогда вы окажетесь на территории Польши, и мы поможем вам», – сказал Михеев.