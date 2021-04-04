Историк об украинцах: Запад нашёл дебилов, чьими руками пожирает ресурсы России

04.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Абсурдные теории вроде той, что «Будда и Христос были украинцами», из маргинальных постепенно превратились в мейнстрим на Украине.

Об этом в эфире на радио «Аврора» заявил российский историк Евгений Спицын, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кучма написал книгу «Украина – не Россия». А далее к власти приходят отмороженный Ющенко и его женушка. Там уже понеслось – и Трипольская культура, и «голодомор», и Конотопская битва, и далее по списку. И все его черепки. Началось уже сознательное выдумывание украинской истории – чем древнее, тем лучше.

«Теукры» – участники троянской войны. Не важно, что в первоисточнике было написано «тевкры», но кандидаты украинских наук, так называемые «вчёные», поправили Гомера, и сказали, что он имел в виду не тевкров, а «теукров», которые выкопали Чёрное море, изобрели колесо, бумагу, которые дали миру и Христофора Колумба, и Иисуса Христа, и Чингисхана, и даже Будду. Это вам смешно, а это у них написано.

Раньше это было написано в произведениях шизанутых рагулей, а потом это вошло в школьные и вузовские программы. Поэтому они сейчас на этом и воспитывать новых украинцев», – сказал он.

Спицын подчеркнул, что при Викторе Януковиче этот процесс остановить не удалось – донецкие стремились в первую очередь заниматься денежными экономическими сферами, отдав идеологию на откуп националистам.

«Я знаю неплохо Ростика Ищенко, он как раз стал тогда у Табачника править учебники. Он говорит: «Мы просто брали эту хреновину и вычёркивали из учебников. Времени не было писать новые. И в таком виде запускали в печать». Чтобы эта совсем откровенная бандеровщина не вдалбливалась.

А потом, когда скинули Януковича и Азарова, всё вернулось на круги своя. Азаров, кстати, говорил, что одна из его ошибок была в том, что он сконцентрировал своё внимание на финансово-экономических и иных очень важных проблемах, и практически упустил из виду идеологию, которая была отдана на откуп той самой рагульской интеллигенции. Которая и проводила эту украинизацию, и продолжает проводить, под лозунгами «геть от всего русского».

По-другому и не могло быть, потому что национальное государство не могли строить только на этой базе. А потом они взяли на вооружение идеи Донцова об интегральном национализме, о создании этнократического украинского государства, что «Россия является экзистенциональным врагом украинской нации», что «без разрушения российско-азиатской империи украинцам счастья не видать», и так далее. Поэтому в головах украинствующей публики такая ненависть к России», – добавил историк.

Он подчеркнул, что на Западе именно на такой исход и рассчитывали – поэтому они и привели к власти клоуна Владимира Зеленского, который по итогу оказался намного радикальнее Петра Порошенко.

«А на Западе, в той же Канаде, Германии, Австрии, США, это всё прекрасно знали. Там же не идиоты. Они сидят, потирают руки и говорят: «О, нашли дебилов. Вот их руками сейчас и будем пожирать ресурсы России, зайдём на её геополитическое пространство. Что-то народ устал от Пети Порошенко, давай найдём клоуна, в прямом смысле, по фамилии Зеленский».

Вот они его и нашли. И, обратите внимание, что в своих антирусских шагах он ещё более радикален, чем Порошенко. Если Порошенко просто грозился, то он просто делает то, что не рисковал делать Порошенко. Запретить русский язык – нахрен, запретить русское телевидение – давай.

Сейчас там, кстати, какие-то поползновения по поводу восточноукраинского языка делает Аваков. Но тот более хитрожопый. Он, конечно, конченный подонок, но не глупый человек, и я думаю, что эти его перлы, что «надо русский язык забрать и сделать его украинским» – не просто так», – резюмировал Спицын.