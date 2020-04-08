Путин сравнил коронавирус с праукраинцами

08.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Для президента РФ Владимира Путина история с Украиной не закрыта, и закрыта она может быть только вместе с переориентацией украинских элит или же просто устранения в нынешнем виде украинского государства.

Таким мнением с «ПолитНавигатором» поделился директор Фонда прогрессивной политики, основатель проекта Балканист.ру Олег Бондаренко.

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«Всё проходит, и это пройдет. – заявил Путин в ходе сегодняшнего видеосовещания с главами регионов. – Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем».

Комментируя слова президента, Олег Бондаренко отметил всё чаще проявляющуюся у Владимира Путина тенденцию проводить геополитические параллели на украинском направлении.

«Тот факт, что Владимир Путин считает для себя незакрытым гештальт с Украиной, является всё более и более очевидным. И к месту, и не к месту он проводит, даже иногда подсознательно проговариваясь, параллель, из которой можно сделать довольно простые и однозначные выводы: он мыслит себя безусловным наследником Киевской Руси – и когда он вспоминает о Киевской Руси, будь то моменты Крещения Руси, и когда вспоминает князя Владимира, крестителя Руси, или же даже сейчас, когда он сравнивает коронавирус с печенегами и половцами… Он, тем самым, проводит очевидную параллель.

Безусловно, даже на таком подсознательном уровне это может говорить об одном: для него история с Украиной не закрыта и закрыта она может быть только в следствие переориентации украинских элит или же просто устранения в нынешнем виде украинского государства», – рассказал Бондаренко.

«Не надо забывать и о том, что, как написали некоторые эксперты, что вообще-то, вспоминая, кто победил печенегов и половцев, печенегов победил Ярослав Мудрый под Киевом, а Лев Гумилёв называл половцев праукраинцами – таким образом, можно сделать вывод, что Путин сравнил коронавирус с предшественниками нынешних украинцев», – добавил политолог.