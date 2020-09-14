Избитого в киевском парке крымского экстремиста не могут вывести из тяжёлого состояния

14.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Состояние избитого неделю назад крымского нацика Владимира Балуха, который вернулся в Киев по обмену с Москвой, остаётся стабильно тяжёлым.

Об этом в своём Facebook написала вице-спикер Верховной рады, а ныне депутат от «Европейской солидарности, одиозная русофобка Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От лечащих врачей В. Балуха: «Состояние стабильно тяжелое. Для пациента и нас очень важны 7-10 сутки. Пациент всем обеспечен, делаем всё необходимое», – написала Геращенко.

Напомним, в ночь на 8 сентября Владимир Балух был избит неизвестными на территории «Гидропарка» в Киеве. У пострадавшего сломаны рука и ключица, а также пропали деньги, карточки и телефон.

Отметим, что накануне перед нападением Балух встречался с «побратимами», чтобы отметить годовщину возвращения на Украину по обмену с Москвой.

Несмотря на то, что 8 сентября соратник избитого террорист Олег Сенцов написал, что «жизни ничего не угрожает», – в пятницу, 11 сентября, врачи ввели Балуха в медикаментозную кому, о чём сообщала «Украинская правда» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Кроме того, меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев убеждён, что Балуха избила «компания пророссийских».