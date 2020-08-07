Историки подняли на смех попытку Украину присвоить себе заслуги русского флота

07.08.2020, Киев, Максим Карпенко

На Украине пытаются присвоить себе заслуги российского императорского флота – якобы, первым кораблем, который совершил кругосветное плавание в Российской империи, был шлюп «Нева», которым командовал выходец из Украины Юрий Лисянский.

Об этом говорится в блоге ВМС Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«5 августа 1806 шлюп «Нева» под командованием украинца Юрия Лисянского вошел в гавань Кронштадта завершив первое в тогдашнем российском императорском флоте кругосветное плавание, во время которого был осуществлен ряд географических открытий, сделан весомый вклад в развитие мировой океанографии, этнографии и других наук. Следует отметить, что И. Крузенштерн на шлюпе «Надежда» завершил кругосветное плавание на две недели позже», – написали ВМСУ.

В комментарии «ПолитНавигатору» киевский историк Александр Каревин развенчал мифы украинской пропаганды.

«Попытка подчеркнуть как бы «национальное» происхождение Лисянского выглядит несколько курьёзно. Во-первых, никакой он не «украинец» – в то время такой национальности даже в теории не существовало. Малорусы (вместе с великорусами и белорусами) составляли одну русскую нацию.

Во-вторых, Лисянский – русский офицер, участник двух русско-шведских и одной англо-русской войны, между прочим, один из завоевателей Финляндии. В-третьих, с малой родиной (а родился он в Нежине) Лисянского связывают только детские годы жизни. Даже выйдя в отставку, он поселился не в Малороссии, а неподалеку от Санкт-Петербурга. И путевые записки свои он вёл на русском литературном языке. И с родным братом по-русски переписывался.

Что же касается его участия в первой русской кругосветной экспедиции, то, конечно, роль он сыграл значительную. Только это торжество русского флота. Флота того государства, которому современная Украина устами своего президента несколько последних лет старательно говорила «остаточне прощавай!». А раз «прощавай», то следует попрощаться и с Лисянским, и со многими другими выдающимися деятелями малорусского происхождения», – убежден историк.

Ранее, как сообщал ПолитНавигатор, киевский политолог, признав, что в украинской истории нет ничего, кроме бесконечного позора, стенания и плача, фактически призвал паразитировать на победах и достижениях России.

Читайте также: Украина «отжимает» Илью Репина у России.