История с поимкой русского шпиона на флоте Украины оборачивается грандиозным скандалом

20.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Задержанный накануне СБУ капитан 2-го ранга ВМС Украины, который якобы был завербован в Крыму и имел российский паспорт, еще несколько дней назад управлял кораблем на испытаниях новейшего ракетного комплекса «Нептун», на который Киев возлагает большие надежды как на оружие сдерживания Черноморского флота и даже инструмент потенциальной атаки на Крымский мост.

Об этом в своем блоге пишет украинский военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чмута, речь идет о командире аварийно-спасательного судна «Александр Охрименко» Александре Люлько, который до этого командовал МРК «Переяслав».

По данным Чмута, Люлько не был отстранен от службы даже после того, как у него возникли проблемы с СБУ. На такой шаг командование пошло лишь когда история о «шпионе» попала в прессу.

«СБУ озвучивает информацию о «задержании предателя» в то время как «предатель» находится в море на выполнении сверхважных испытаний стратегического для Украины оружия.

При этом, его не задерживают, не отстраняют от занимаемой должности и не берут под стражу.

А представьте, что было бы, если бы он был действительно предателем и не один, и повел судно в сторону «вышек Бойко» и попросил о защите у кораблей ЧФ РФ. Под их охраной прибыл в Севастополь, где озвучил о необходимости «политического убежища», потому что «бандеровцы», «гражданская война» и это все?» – делится опасениями Чмут.

Он дает понять, что не верит в обвинения против Люлько, поскольку, если бы тот действительно был шпионом, его должны были задержать, а не допустить до учений.

«Почему СБУ солгало об отстранении от занимаемой должности, когда этого не было сделано? Позиция ВМС – самоустранение. Почему, после получения информации от СБУ флот не пытался обеспечить безопасность судна и экипажа в море? Например, срочно отправив 801-й отряд ПДСЗ вертолетом морской авиации. Где официальная реакция и позиция на подобные громкие обвинения при довольно ограниченном фактаже? Почему флот позволяет СБУ так вести себя по отношению к своим офицерам?» – негодует Чмут.