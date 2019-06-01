Историю переименованных городов перепишут под древних укров

01.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Вслед за переименованием населенных пунктов на территории Украины следует менять и даты их основания, чтобы уничтожить в памяти будущих поколений напоминания цивилизационной роли, которую несла Российская империя и Советский Союз.

Это следует из выступления в эфире 4 канала куратора фальсификации истории – главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень активно видно на примере южной и восточной Украины, где еще в 14-м году пытались запустить этот тезис про Новороссию, апеллируя к тому, что якобы просторы южной и восточной Украины были пустыми до момента появления там Российской империи.

Это неправда, и правда в том, то эти территории принадлежали к украинскому государству, Войску Запорожскому или к России.

Правда в том, что большое количество этих населенных пунктов, которые, к сожалению, до сих пор отмечают даты своего создания от времен появления там Российской империи, являются намного более древними.

Речь идет и об Одессе, и о Николаеве, и о Павлограде и о других городах. Потому мы считаем, что следующим нашим шагом должен быть запуск процессов деколонизации», – заявил Вятрович.