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Российские дроны могут долгое время маневрировать, ведя разведку и истощая ПВО, значительно больше увеличивая цену противодействия и последствий, чем непосредственный удар.

Об этом на канале «Первый западный» заявил киевский авиа-эксперт Богдан Долинце, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая пожаловалась, что в последние дни над Львовщиной кружат российские БПЛА, перелетая от одной локации к другой. Пропагандистка добавила, что такая тактика, когда дрон то идет на снижение, то взлетает, как будто собирается атаковать то в одном месте, то в другом – имеет психологическое воздействие.

«Во-первых, когда дрон длительное время висит в одной зоне, он заставляет включаться радары, отрабатывать огневые средства. Как следствие, противник может снимать карту позиций, частоты работы радаров, информацию по их размещению и использовать это для своих дальнейших атак. Во-вторых, должны понимать, что такие полеты имеют в том числе и экономическое давление. Это истощение, ведь тревога продолжительностью 4-6 и более часов напрямую влияет на остановку рабочих циклов предприятий, истощение МОГов, потерю соответствующих ресурсов, необходимость привлечения авиации. Таким образом, это обычно заставляет нас тратить больше ресурсов, чем стоит этот вражеский дрон, и враг понимает это», – прокомментировал укро-эксперт.

«То есть осуществить удар на моменте, когда у него топливные двигатели и баки полны, для него может быть менее эффективно, чем продолжать кружить, таким образом срывать нормальную экономическую активность. Как правило, уже когда топливо такого беспилотника будет заканчиваться, враг может осуществлять его атаку», – объяснил Долинце.

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