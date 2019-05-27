Италия готовит новые обвинения украинским военным преступникам

27.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Задержанный два года назад в Италии украинский боевик Виталий Маркив, обвиняемый в убийстве в 2014 году под Славянском итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова, может получить длительный срок лишения свободы.

Об этом пишет «Российская газета», указывая, что обвинение потребовало приговорить экс-боевика к 17 годам тюрьмы.

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По версии обвинения, машина с журналистами была обстреляна целенаправленно, а огонь велся с позиций украинских военных, что показывал чудом выживший во время атаки французский журналист Вильям Рогелона, находившийся в одном автомобиле с итальянцем и россиянином. Кроме того, восстановить цепочку событий трагического дня следствию помогли последние фото и видео, сделанные Роккелли.

«29-летний Виталий Маркив, который одновременно является гражданином Италии, был арестован правоохранительными органами спустя три года после трагедии, когда приехал навестить вместе с женой живущую в Болонье мать. С этого момента украинец содержался под арестом. Правда, в январе после неудачной попытки побега его перевели в другую тюрьму. Свою причастность к гибели репортеров Маркив отрицает, прячась за спиной украинских властей, называющих этот трагический эпизод ничем иным как «происшествием военного времени» и всячески пытающихся обелить бойца ВСУ.

Так, в заседании суда, состоявшемся в середине мая, принял участие глава МВД Украины Арсен Аваков и выступил исполняющий обязанности командующего Нацгвардией Украины Николай Балан. В 2014 году он был одним из командиров подразделений в штабе операции киевских силовиков под Славянском. Согласно его показаниям у бойца добровольческого батальона Маркива не было доступа к тяжелому вооружению, которое применялось при обстреле», – отмечается в публикации.

Газета пишет, что на данный момент Маркив остается единственным обвиняемым по этому резонансному делу.

«Однако не исключено, что в ближайшее время компанию ему составит один из руководителей Нацгвардии (его имя пока не озвучивается), который непосредственно командовал Маркивом. Как сообщают местные СМИ, прокурор Павии Дзаночелли уже подал соответствующий запрос о возбуждении дела против еще одного украинца», – сообщает издание.

Также подчеркивается, что судебное разбирательство продвигается поистине с рекордными для Италии темпами.

«На этом всячески настаивают родители итальянца и представители местной прессы, для которых своевременное наказание человека, убившего их коллегу по цеху при выполнении своих профессиональных обязанностей, не только дело принципа, но и чести. Очередное заседание суда совпало с пятой годовщиной гибели Андреа Роккелли в его родной Павии. Ожидается, что вердикт первичной судебной инстанции будет объявлен уже 12 июля 2019 года», – сообщает РГ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Раде опасаются, что в случае признания итальянским судом вины Маркива появится международный прецедент объявить «АТО» незаконной.