Италия и Франция присоединились к гибридной войне против Украины – Аваков

23.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Дело карателя-нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного итальянским судом на 24 года тюремного заключения, является элементом гибридной войны против Украины, к которой подключились представители Италии и Франции.

Об этом в ходе киевского форума по безопасности заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что дело против Маркива – это гибридный удар, нет никаких сомнений. И то, что было инспирировано, и подхвачено кое-кем во Франции и Италии, вылилось в процесс против украинского солдата и процесс против Украины.

И даже здесь, в Италии, звучат некоторые слова, которые пытаются оправдать террористов в тех действиях, выставляя украинскую власть и наши действия, тогда как действия против так называемого мирного населения, которые не были ничем спровоцированы.

И очень важно понять, находясь на суде, что здесь – гибридная война, которую ещё никто не переживал. Обвинения против Маркива – это элемент гибридной войны», – возмущался по-русски Аваков.