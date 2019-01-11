Италия усиливает давление на Брюссель в вопросе отмены антироссийских санкций

11.01.2019, Москва, Олег Кравцов

Итальянские власти надеются, что в скором времени удастся добиться отмены антироссийских санкций, введенных Евросоюзом.

Об этом в интервью “Известиям” заявил глава комитета сената Италии по международным делам и вопросам миграции, представитель правящего «Движения пяти звезд» Вито Петрочелли, отвечая на вопрос, поддерживает ли Рим санкции, которые продлили на последнем саммите ЕС.

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“Отмена санкций против России — это один из пунктов правительственного соглашения, которое заключили лидирующие партии «Движение пяти звезд» и «Лига» и которое они намерены соблюдать до конца срока своего правления. Мы состоим в правительстве всего полгода. За это время мы постепенно усиливали давление на наших европейских партнеров, и надеемся, что сможем добиться отмены санкций как можно скорее. Давайте не будем забывать, что из числа европейских стран Италия больше других поплатилась за эти санкции, которые «Движение пяти звезд» признало несправедливыми и контрпродуктивными”, – сказал сенатор.

По его словам, предстоящие вскоре выборы в Европарламент привнесут существенные изменения в политическое руководство ЕС, в том числе и по вопросу нового подхода к отношениям с Россией, которая, говорит итальянский политик, “должна стать нашим стратегическим партнером по восстановлению многостороннего миропорядка на основании Устава ООН”.

“Эта система должна прийти на смену бедственной эпохе, когда одностороннее навязывание демократии некоторым странам извне породило лишь хаос, разрушило суверенные государства и спровоцировало потоки из сотен тысяч беженцев”, – резюмировал Петрочелли.

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