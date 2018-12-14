В Киеве недоумевают: Почему РФ еще не стоит на коленях и не просит пощады

14.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Россия уже пять лет находится под западными санкциями, а ее экономика стабильна и страна не разваливается.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам журналиста, давление Запада оказалось недейственным, российская власть не встала на колени и не просит пощады.

«Они выкручиваются, они же не рухнули. Экономика не рухнула российская. Пять лет санкции – ну за пять лет-то можно было упасть. Не падают, значит, санкции не достигают результата, значит они не действенны. Нам нужно понимать, что никогда западные войска не будут воевать за Украину с Россией, никогда этого не произойдет. Поэтому, нам нужно рассчитывать на себя, исключительно на себя… Санкции санкциями, а результат где? Страна-то стоит… Где падение страны? Она уже должна на коленки упасть, уже просить пощады должна. Не падает, не просит. Значит, не действуют санкции», – заявил Гордон.

Как сообщал “ПолитНавигатор, российская экономика удивила западных экспертов своей динамикой в условиях санкций.

Кроме того, в киевском Институте мировой политики признали, что зря надеялись на антироссийские санкции Запада.